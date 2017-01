Divida com Governo. Proposta ou Falência?

Um cenário muito típico para uma pessoa física fazer a proposta (ou consolidação de dividas) seria a seguinte: De acordo com o aviso de avaliação anual do governo: Canada Revenue Agency (também conhecido como o “Revenue Canada”), Pedro se deparou com um valor devido de imposto de renda muito alto e ele não viu formas em pagar essa divida, uma vez que os juros e penalidades adicionados ao saldo principal, praticamente, dobrou o valor do imposto devido, e a situação, ficou fora do seu controle. Oswaldo também teve o “child tax credit” (abono aos dependentes menores de 18 anos) e o “HST credits” (também valor de ressarcimento /apoio do Governo), foram suspensos por um período indefinido.

Oswaldo não podia fazer os pagamentos mensais dos imposto de renda devido (incluindo cartões de créditos) a uma combinação de vários fatores: horarias de trabalho foram diminuídas e, uma inesperável doença na família.

Ao entrar em contato com a Monica, Consultora Registrada de Insolvência da “Rumanek & Company” (Trustee de Insolvência e Administradores de Propostas), ele teve a oportunidade de ter a sua situação financeira analisada (e com a 1a consulta sendo gratuita) e considerar a possibilidade de oferecer uma proposta aos seus credores. A proposta foi aceita pelos credores, e hoje o cliente, já reestruturado, voltou a trabalhar sem stress (seja em construção, drywall, carpintaria, qualquer tipo de serviço de conta-própria).

Uma dívida com o governo não pode ser adiada e deve ser endereçada imediatamente, antes que eles enviem uma intimação para penhora da conta bancária ou de salários.

Isto também se aplica se você e Diretor de uma Corporativa (Corporation) e a sua empresa tem dividas de WSIB, Payroll, HST. As decisões necessárias serão tomadas como: encerrar a corporativa dar entrada no processo de bancarrota com divida adquirida para gerar seu negocio.

Retomar o controle de suas finanças é o primeiro passo, não só apenas para diminuir a tensão em sua vida mas também melhorar o relacionamento na vida familiar.

