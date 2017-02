Dicas simples para não estourar o limite de crédito

por Monica Guth

A

lgumas dicas já foram demonstradas anteriormente, em como melhorar a sua “pontuação/taxa de credito no Canada, mas as vezes, o outro lado da moeda não reflete a realidade da sua vida financeira. E as vezes, sem mesmo sabendo “o porque” você poder arruinar e estragar o seu “credito na praça”.

A maioria das pessoas não prestam atenção no seu CREDIT RATING, ate então, for tarde demais. Se você tiver planos de comprar uma casa, ou obter um cartão de crédito ou comprar um carro no seu nome, você terá que mostrar que você é capaz de pagar suas contas em dia.

Maioria do povo Canadense arruína o seu crédito sem ter uma boa razão em fazê-lo. Faltam com pagamentos mensais ou, aplicam para muitos cartões de crédito sem saber que vão poder gerenciar a “divida”.

Segue uma lista abaixo de coisas que você deve estar fazendo e poderá’ “quebrar o seu credito”:

Falta de pagamentos mensais

A taxa de credito eh calculada de acordo com os seus pagamentos mensais EM DIA, sem atraso. Isto se aplica para qualquer tipo de credito: seja cartão de credito, linha de credito, financiamento da casa, etc. Um pagamento em atraso, não eh nada mal, mas dois ou três pagamentos em atraso, se torna um problema. Isto faz com que você tenha uma “marca preta” no seu relatório de crédito.

Aplicar para muitos cartões de credito

Muitas pessoas checam o “credit report” várias vezes ao ano. E aplicam para vários cartões de credito em um período de um ano. Isto se torna um problema eh tem um nome em inglês: “credit shopping”! Se você fizer um “credit check:” duas vezes ao ano poderá trazer um problema, e afetar na sua pontuação de credito. Não se confunda com checar o credito e com a sua pontuação de credito.

Não ter credito

Ter muito credito eh um problema, mas também, não ter credito, eh um outro problema. Um lado eh a dona de casa, aquela recém-chegada no Canada, que se dedica ao lar e aos filhos, pode nunca ter aplicado por um credito ou ser qualificada para algum tipo de empréstimo, então não tem historia no credito no Canada. Se você não tem credito ou não tem “historia no credito” favor entrar em contato com Monica no e-mail: Monica@rumanek.com, ou via tel: 416-452-3751, para marcar sua consulta gratuita.

Ter muita dívida

O negócio quando você tem muito credito é equiparado a você também ter muitas divida. A maioria das pessoas pensam que distribuir a divida pelos cartões de credito e linhas de credito, fica tudo OK, mas contanto, que eles possam ser pagos em dia, então a coisa funciona. Cuidado se você também só estiver pagando o “mínimo” mensal, porque os juros estarão crescendo, ou, se você tirar dinheiro de uma cartão de credito para pagar outro, também se torna um problema, alias: uma bola de neve.

Se você gostaria de solicitar o seu CREDIT REPORT ou precisar de auxilio em analisar o seu CREDIT REPORT, favor entrar em contato com a Monica pelo no. 41-452-3751 ou Monica@rumanek.com, para uma consulta gratuita.