Dicas e truques de negociação para comprar sua casa

por Tony Silva

uando se trata de comprar uma casa, a capacidade e disposição para negociar é uma obrigação para o comprador e o vendedor. Em geral, os vendedores pedem mais do que eles estão realmente dispostos a aceitar e compradores oferecem menos do que eles estão dispostos a pagar. Mas, Saiba que nem sempre é este o caso. O truque é encontrar o equilíbrio perfeito para que você, como um comprador, se sinta bem sobre o preço de compra, sem deixar o vendedor insultado.

Conheça o Seu Mercado

O mercado imobiliário é um negócio que tanto favorece o comprador como o vendedor, dependendo se o mercado esta favorável ao comprador {Buyer’s Market} ou ao vendedor {Seller’s Market}. Ao negociar um preço de compra, é importante saber em qual dos dois você está dentro. Como o comprador, você terá a melhor chance de uma negociação bem sucedida se você pesquisar o preço de outras casas comparáveis na área antes de fazer uma oferta, mas só isso não basta. Quando você faz uma oferta, o vendedor vai ver nada mais do que um pedaço de papel com alguns números que representam o preço que estão dispostos a pagar. Se você realmente deseja que o vendedor leve sua oferta a sério esteja bem informado, obtenha de seu agente imobiliário toda informação necessária em relação não só a casa como também a vizinhança, proximidade de transportes públicos, escolas, centros comerciais, hospitais, etc… Isso o ajudara imenso a fazer uma proposta mais realista e em consequência ira conquistar mais o respeito do comprador.

Ninguém gosta de rejeição

Nem toda oferta é aceita, por isso não desanime se a sua primeira oferta não é uma oferta vencedora. Em alguns casos, o vendedor irá fazer uma contraproposta para sua consideração. Alguma vez você já ouviu o velho ditado, “nunca tomar a primeira oferta?” O mesmo é verdade no mercado imobiliário, e quase todos os vendedores sabem disso. Sua primeira oferta é provável que seja menos do que você está realmente disposto a pagar, o que deixa alguma margem de negociação.

Porque sua oferta não foi aceita

Há uma série de razões pelas quais o vendedor pode escolher a rejeitar uma oferta, incluindo a sensação de que a oferta era muito baixa, talvez a casa foi recentemente listada no mercado ou outra oferta pode ser maior do que a que você submeteu. Em alguns casos, os vendedores também podem rejeitar uma oferta que inclui varias condições como financiamento, inspeções, facilidade de ser assegurada ou alguns pedidos que são impossíveis de cumprir. Um exemplo pode ser uma oferta que requer a casa estar disponível dentro de um certo limite de tempo que pode não estar de acordo com seus planos.