Dia da independência de Angola está sendo comemorada em Toronto

O país que também fala a nossa língua portuguesa comemora nessa quarta-feira, 8 de novembro, 42 anos de independência. Dentro da programação de festividades houve o hasteamento da bandeira em frente a prefeitura de Toronto. Estiveram presentes a vereadora Ana Bailão, o embaixador Edgar Martins e o presidente da comunidade de Angola na província de Ontário, Antonio Lido Major Alves.

Ainda na programação de festividades haverá a festa Dipanda Night com presença de artistas da comunidade. O evento será nesse sábado, dia 11, no Lithuanian House e portas abrem às 19h. Lá será servido um buffet ao som de muita música com os DJ’s: Victor, Kafe, Rafeiro e Nere. A casa de show fica no 1573 Bloor St. West.

Angola foi um território ultramarino português do século XVI a 1975. Os portugueses foram quase todos os condenados exilados que se tornaram comerciantes de escravos e mais tarde os participantes no “trabalho forçado” comércio. Após a independência, Angola foi palco de uma intensa guerra civil de 1975 a 2002. O país é o segundo maior produtor de petróleo e diamante na África Subsaariana. No entanto, estas riquezas estão nas mãos dos políticos de Angola, mineiros, petróleo e as corporações multinacionais associadas.

A expectativa de vida de Angola e as taxas de mortalidade infantil estão entre as piores classificadas do mundo. Em agosto de 2006, um tratado de paz foi assinado com uma facção do FLEC, um grupo guerrilheiro separatista do exclave de Cabinda no norte, que ainda está ativo. Cerca de 65% do petróleo de Angola provém dessa região.