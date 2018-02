De janeiro até agora, sete jornalistas foram mortos na América Latina. Três são brasileiros

Alguns jornalistas foram assassinados em três países latino-americanos nos 35 dias decorridos de 2018: três no México, dois no Brasil e dois na Guatemala. Em 2017, na América Latina, onde não há guerra, 42 jornalistas foram assassinados em nove países.

por Ernesto Carmona, Mapocho Press

México:

21 de janeiro: Agustín Silva Vásquez, 22, repórter policial freelance de El Sol del Istmo, desapareceu em Matías Romero, Oaxaca, de acordo com os membros da família relatados 8 dias após o seqüestro, de acordo com um relatório da Fapermex – Felap México . Seu veículo foi abandonado na cidade de Morrito, município de Assunção Ixtaltepec, na fronteira com Veracruz.

Jan Jarab, representante no México do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (UN-DH), denunciou que Silva rejeitou anteriormente a pressão do representante de três detidos supostamente vinculados ao crime organizado para modificar uma história sobre o caso. “É urgente que as autoridades estaduais e federais correspondentes realizem uma investigação efetiva que leve em consideração o trabalho jornalístico de Silva e que determina seu paradeiro”, afirmou. “Não há como negar a possível relação entre o desaparecimento de Agustín Silva e seu trabalho jornalístico sem ter esclarecido completamente o caso e, acima de tudo, sem ter localizado o jornalista”, acrescentou o representante da UN-DH.

Lucio Silva, pai do jornalista, disse: “Em 16 de janeiro, meu filho estava trabalhando durante uma operação de militares que garantiram armas e prendeu três pessoas em Matías Romero. Poucos dias depois, uma pessoa que se identificou como parte da defesa dos detidos pediu-lhe que declarasse a favor dos detidos. Agustín recusou e disse que só seguiria o que havia escrito e que não cooperaria “.

13 de janeiro: Carlos Dominguez Rodriguez, 77, jornalista de El Diario de Laredo, na cidade homônima do estado de Tamaulipas, foi morto por 21 feridas de facada às 3 horas da tarde, no centro da cidade. O governador Francisco Cabeza de Vaca comprometeu-se a “esclarecer os fatos”. O Procurador-Geral do Estado (PGJE) disse que iniciou investigações para “determinar se há alguma conexão com o trabalho jornalístico” do falecido em um país onde as autoridades muitas vezes minimizam, distorcem ou distorcem os assassinatos de jornalistas nas mãos do corrupção do Estado ou de poderes criminais particulares associados ao poder político e econômico, principalmente no campo do narcotráfico. Ultimamente, tornou-se habitual criminalizar as próprias vítimas. Desta vez, a polícia sugeriu à família de Dominguez que o telefone seu celular e carteira foram roubados. Em 2016, o artigo 19 da ONG documentou 426 ataques contra jornalistas. Destes, 53 por cento foram perpetrados por funcionários do Estado. Dos 226 casos de agressões perpetradas pelas autoridades, 24% trabalhavam na ordem federal; 40 por cento em nível estadual e 36 por cento em nível municipal.

Em 6 de janeiro, José Gerardo Martínez Arriaga, 35 anos, editor da agência de notícias El Universal foi morto a tiros no abdômen, enquanto o jornalista foi para um mercado de rua para comprar brinquedos em Coyoacán, Ciudad de México, informou a versão digital do jornal, citando o Secretário de Segurança Pública do país. As autoridades disseram que a vítima, antes de morrer, conseguiu dizer à polícia que ele foi assaltado por dois malfeitores. A coisa improvável é que a polícia diz que encontrou o corpo às 4 da manhã no dia dos Reis, às vezes não compatível com a compra e venda de brinquedos.

De 2006 até agora, houve 437 assassinatos

na América Latina e no Caribe

25 jornalistas morreram e mais um desaparecimento forçado no México, 62 por cento do total de 42 vítimas, incluindo jornalistas, radiodifusores, comunicadores ou trabalhadores da imprensa de nove países da América Latina. De acordo com o relatório mais recente da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ), 81 jornalistas, incluindo oito mulheres, foram assassinados em 2017 em todo o mundo.

No México, como em toda a América Latina, a impunidade é constante em ataques contra jornalistas. De acordo com o relatório “Liberdades em resistência”, publicado em abril de 2017 pela seção mexicana da ONG transnacional, artigo 19, 99,7 por cento das investigações sobre ataques contra jornalistas permanecem arquivados em impunidade. De 798 inquéritos iniciados desde 2010, a Procuradoria Especial para a Atenção dos Crimes Contra a Liberdade de Expressão resolveu apenas três casos.

“Esta é uma tendência. Temos estado assistindo notícias de jornalistas assassinados há anos, e o governo caiu. A impunidade é muito e o que está gerando é que os criminosos fazem o que querem. A liberdade e a profissão de jornalista são muito nobres, as pessoas têm o direito de dizer o que pensam. E não podemos fazê-lo a menos que garantamos o direito total “, disse Carlos Domínguez, filho do jornalista assassinado Carlos Domínguez Rodríguez.

168 jornalistas e trabalhadores ligados à imprensa foram assassinados no México de 2006 a 4 de fevereiro de 2018.

Brasil

14 de junho (2017): Luís Gustavo da Silva, blogueiro de 26 anos, foi morto a tiros no município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza (RMF), informou a Fenaj (Federação Nacional de Jornalistas) em seu relatório anual lançado em 18 de janeiro de 2018 no Rio de Janeiro. Conhecido como Guga, o jovem gerenciou um site onde ele espalhou notícias da região, com ênfase em atos criminosos.

De acordo com Fenaj, no Brasil, a violência contra jornalistas diminuiu em 2017 em relação a 2016. Não houve outros assassinatos, mas 99 assaltos foram registrados, 38,51% menos do que em 2016, quando houve 161 assaltos.

16 de janeiro: Ueliton Bayer Brizon, jornalista de rádio de Cacoal (Rondônia), proprietário e editor do site Jornal de Rondônia e também presidente do Conselho Municipal do Partido Humanista de Solidariedade (PHS), foi assassinado “provavelmente por causa de sua prática profissional” , informou a Federação Nacional de Dois Jornalistas (FENAJ), ingressando na Federação dos Radialistas (Fitert) para exigir que as autoridades competentes esclarecessem o crime.

Bayer foi morto a tiros enquanto andava de motocicleta na companhia de seu parceiro, quando outra motocicleta se aproximou e o passageiro do banco de trás disparou contra a vítima.

17 de janeiro: Jefferson Pureza, radiologista da Edealina (Goiás), foi morto em sua residência por dois homens em uma motocicleta. Jefferson tinha um programa na Rádio Beira Rio FM, mas estava fora de atividade desde que a rádio foi incendiada em novembro de 2017. Os profissionais de comunicação Bayer e Pureza foram executados, indicando crime premeditado, informou a Fenaj. A instituição acrescentou que a investigação deve relacionar os assassinatos com o exercício da profissão. De 2006 a esta data no Brasil, 53 jornalistas foram mortos.

Guatemala

1 de fevereiro: Laurent Ángel Castillo Cifuentes, colaborador do Nuestro Diario e Luis Alfredo de León Miranda, o publicista de rádio Coaltepec, ambos do município de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, no sudoeste do país, informaram o Observatório dos Jornalistas da Cerigua.

O pai de Castillo, Ángel Castillo, também jornalista, disse ao Diario de Coatepeque que o repórter se comunicou com ele pela última vez na mesma manhã do dia em que os corpos apareceram, quando ele estava em uma agência bancária. De acordo com o Observatório, as vítimas teriam viajado para a cidade de Mazatenango para cobrir uma festa de carnaval. Desde abril de 2011, Castillo cobria eventos musicais e culturais.

De acordo com a Associação de Jornalistas da Guatemala, no ano passado, 11 jornalistas foram mortos e 36 perderam a vida violentamente desde 2000. De 2006 a hoje, 34 jornalistas foram mortos naquele país.