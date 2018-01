Deportação de brasileiros da Europa aumentou quase 40% e programa britânico de retorno voluntário foi renovado

O Brasil está em décimo lugar no ranking de países

com imigrantes ilegais expulsos da Europa

Os dados são da Frontex – uma agência ligada a serviço de fronteira da Europa. Os tribunais europeus não perdoaram e emitiram mais de três mil e cem ordens de deportação contra brasileiros nos primeiros seis meses de 2017. Nesse mesmo período, em 2016, esse número foi de 2,3 mil. Um aumento de 37%. A estatística não leva em conta pessoas barradas nos aeroportos, mas apenas aquelas que já trabalhavam nos países onde foram expulsas.

A maior parte dos deportados brasileiros chegou a Europa entre 2015 e 2016 no auge da crise que levou o Braail a maior recessão da história. O país aparece agora em décimo lugar com o maior número de deportações no continente europeu – apenas com 200 casos a menos que a Síria, o nono colocado no ranking de deportações na Europa. A Ucrânia e o Marrocos lideram a lista.

Retorno Voluntário

Para amenizar o problema países como Reino Unido e a Alemanha pagam para estrangeiros ilegais embarcarem de volta ao país de origem. Em Londres, a Casa do Brasil, uma instituição filantrópica que apoia imigrantes com prestação de serviços que incluem até atendimento psicológico, renovou contrato com o governo britânico chamado Retorno Voluntário. A renovação se estendeu para mais um ano. O governo paga a passagem de volta que está em torno de mil libras. Bem mais em conta do que as 15 mil libras gastas para prender e deportar o imigrante ilegal. Isso sem falar na economia de vagas nos presídios.

200 brasileiros beneficiados pelo programa até agora

Segundo a diretoria da Casa do Brasil, qualquer cidadão brasileiro que não possua cidadania europeia e esteja em situação irregular ou ainda como turista – desde que tenha chegado ao Reino Unido para tentar trabal

har, poderá solicitar ajuda para retornar ao Brasil por meio de passagens aérea para qualquer aeroporto comercial do país.

A Casa do Brasil também informou que na primeira fase do contrato e preliminarmente à oficialização do programa Retorno Voluntário, a instituição auxiliou mais de 200 brasileiros a retornarem para casa.

O endereço da Casa do Brasil na internet é: casadobrasil.org.uk