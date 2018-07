Mara Cakes trouxe para TO a arte da confeitaria que traz na receita a prática da motivação como ingrediente

Mara Cakes conquistou legião de fãs na internet e veio a TO ministrar curso com receitas que tem conquistado

confeiteiros pelo mundo

O nome dela é Mara Angelo nasceu em Birigui, interior de São Paulo, e hoje é conhecida como Mara Cakes. Ela passou a ser chamada assim graças ao talento na cozinha com a arte de produção de bolos que são bonitos quando ganham forma e deliciosos de dar água na boca.

Mara Cakes esteve recentemente em Toronto para ministrar um curso de confeitaria de bolos sendo que a decoração do bolo é o carro-chefe da receita. “Faço bolos florais botânicos com uso de plantas e rosas feitos com creme de manteiga”, disse Mara.

Segundo Mara, os primeiros passos na produção de bolos foram dados há três anos sem experiencia e sem formação. E ela afirma que nem imaginava que iria ganhar a repercussão que ganhou.

“Já tenho alunos em 16 países, ministro c ursos no Brasil todo, participo de programas de tevê, em um ano e meio são três livors lançados. Parece que tenho uma agenda de cantor”, afirmou.

Mara mora hoje em Presidente Prudente e conta que a carreira de boleira começou com um bolo de aniversário com decoração que usava chantilli e leite em pó.

Para cativar ainda mais os participantes dos cursos que promove, Mara afirma que antes de ensinar, faz palestra de motivacão. ”Falo de amor, de fé. No final do curso, o que elas menos lembram é o bolo, a figura da Mara fica muito gravada. Quem faz doce, precisa ter também o coração doce”, confessou.

Livros, aparição na tevê e palestras não encerram a lista de atividades de Mara Cakes. Utensílios que são ferramentas na hora do prepare do bolo já tem a marca dela. E”spátulas de alisar o bolo, os bicos para a preparação do produto já são com a minha marca”, disse ela.

“Eu não tinha formação acadêmica nenhuma e nem experiência. Fiz cursos no Brasil, na Espanha, na Inglaterra”, acrescentou.

Mara Angelo veio a Toronto para o curso de decoração de bolos após ministrar o mesmo curso nos Emirados Árabe, em Dubai. Ela também já esteve na cidade italiana de Milão.

Em Toronto, ela ensinou os alunos a fazer cobertura coreana. “Eles vão aprender a bater o creme, coloração, armazenamento, misturas de cores, e fazer sete modelos de flores, entre rosas, dálias e montar o bolo no final”.

Uma das alunos do curso de confecção de bolo de Mara Cakes foi Larissa Faria. Ela é formada em Gastronomia e afirmou que acompanha Mara pelo Instagram há dois anos.

“Eu pretendo montar uma confeitaria. Eu fiz bolos de aniversário para a família, mas nada ainda profissional. O curso é importante, mas precisarei de muita prática para chegar ao nível de Mara”, disse Faria que afirmou ainda que planeja iniciar o comercio de bolo dentro de um ano.

Já Patrícia Monteiro e Carol Dayan trabalham com bolo design há sete anos e quer aprender a técnica do uso de flores.

Ambas usam o comércio eletrônico, o doceria.com, há um ano para vender formas de brigadeiro e ainda atender a clientela com a decoração de festas com tema brasileiros, o docerie.ca.

Monteiro e Dayan importam produtos do Brasil para o Canadá e esse tipo de comércio tem mexido com a vida profissional delas tomando um outro rumo nos negócios:

“Saímos da cozinha e fomos trabalhar nos bastidores porque sentimos a falta de conseguir produtos aqui do brasil para vender para os confeiteiros do Canadá”, afirmou Dayan.