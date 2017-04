Como fazer o comprador se apaixonar pelo seu imóvel?

por Tony Silva

proveitando para dar um pouco de continuação ao artigo anterior, o qual falava de alguns fatores que teem impacto na venda de seu imóvel, gostaria de dar algumas dicas em como realçar um pouco o visual exterior de sua casa para ajudar a causar uma boa impressão a primeira vista.

Melhorando o aspecto exterior

Se estiver vendendo sua casa existem varias coisas que pode fazer para melhorar o seu visual e assim tambem aumentar o valor potencial. Melhorando o aspecto exterior é umas das maneiras mais faceis e de grande resultado para se conseguir isso e atrair compradores interessados. Aqui estâo, de entre varias, algumas sugestões para o auxiliar nessa melhoria.

Usar cores que causem efeito

As cores podem ter um poder grande de atraçâo e, se sua casa ja vem ha algum tempo pedindo uma pintura por fora e/ou uma porta nova, esta é um boa oportunidade de o fazer. Se a janelas são de aluminio talvez não precisem de muita atenção visto que tem mais resistencia ao tempo agressivo mas, se são de madeira podem precisar de um retoque. Do mesmo modo, sua varanda se não for de aluminio e estiver mostrando sinais de ferrugem e descascando vai dar mais realce se for lixada e pintada de fresco. Lembre-se sempre de que “menos as vezes é mais”, ou seja, procure usar cores que não saiam muito do padrao da vizinhança e não causem dor nos olhos. Pode sempre dar uns toques mais vibrantes e interessantes adicionando algumas plantas ou flores.

Uma entrada convidativa

Tornando uma entrada atraente e convidativa pode dar uma sensaçâo imediata de boas vindas a potencial compradores ao passar pela porta. Faça a porta de entrada de sua casa o ponto exterior principal, tenha em consideraçâo elementos tais como a iluminaçâo e a cor para faze-la o mais atraente possivel. Nao se esqueça de certos detalhes tais como um lindo tapete de “Boas Vindas”, algumas plantas em vasos atraentes e até, se houver espaço na varanda e existir uma varanda, uma ou duas cadeiras e uma pequena mesa.

Jardinajem

Ter um jardim bem preparado e bem cuidado com a grama aparada e sem lixo ou vestigios de plantas velhas espalhadas faz muita diferença e da um otimo aspecto ao exterior. Por isso, remova as ervas daninhas “weeds”, repare aquelas areas que a grama nâo cresçe bem {areas carecas ou de grama queimada} e apanhe todo o lixo e galhos secos que estiverem espalhados pelo jardim. Se algumas plantas ou flores ja estiverem dando sinais de estarem morrendo troque-as por outras mais saudaveis e com mais cor.

Estas são apenas algumas sugestoes para voçe valorizar seu imovel e torna-lo mais atraente aos olhos de potencial compradores sem ter que desembolçar rios de dinheiro.

E quem sabe, se voce fizer tudo com muito carinho e paixão, pode causar uma forte atração e ser um caso de “Vendida a Primeira Vista”.