Cinco ideias exclusivas de presente do Dia dos Namorados

Originalmente, um ritual pagão de fertilidade foi realizado em fevereiro de cada ano, a igreja aboliu este festival e proclamou o 14 de fevereiro como Dia dos Namorados. Mas a data já perdeu a maior parte do seu significado religioso e agora tornou-se um evento do calendário comercial e cultural.

O lado romântico dos casais é celebrado em todo o mundo todos os anos no Dia dos Namorados. Os casais organizam refeições especiais em restaurantes elegantes e jantares íntimos em casa a cada ano para celebrar seu relacionamento.

O vermelho é a cor predominante do dia e da noite. Cartões de felicitações que retratam corações e flores em arranjos românticos são trocados entre amantes com presentes que costumam ser embrulhados em fita e arcos vermelhos. Cupido, o deus do desejo, o amor erótico, a atração e o carinho são o símbolo do dia e sua imagem é muitas vezes definida entre as flores e as fitas em cartões de saudações.

Ambientes à meia luz e as velas são usadas para preparar a cena para uma noite romântica. Os presentes são trocados, as questões surgiram e as promessas são dadas.

Os casais que saem para um jantar de gala geralmente recebem tratamento especial na noite de São Valentim, eles são geralmente presenteados com rosas como parte do pacote oferecido pelo estabelecimento.

Aqui está uma lista de 5 ideias exclusivas do presente do Dia dos Namorados para ele e para ela:

Alguns casais que estão nos estágios iniciais de um relacionamento podem preferir manter o hábito de dar presente. Apenas tratando uns aos outros para uma noite alegre de diversão romântica, uma garrafa de vinho, chocolates e flores compartilhadas é tudo o que é necessário.

Muitos casais que estão sem compromissos podem dar um ao outro o presente de uma noite em um hotel sofisticado sendo mimado com uma refeição prá lá de especial acompanhada de vinho ou champanhe, e todas as regalias.

As propostas de casamento e/ou compromissos sérios são muitas vezes planejados, feitos e aceitos durante um jantar romântico na noite de São Valentim. Essas propostas dependem da criatividade do proponente – uma boa ideia é servir vinho ou borbulhante em um vidro gravado a laser com a pergunta: ‘Você se casaria comigo?’. Se ele for um cara esperto, valeria a pena ter outro vi dro gravado com a única palavra: “SIM”.

Alguns casais podem ter uma vida futura juntos e escolherem o Dia dos Namorados para tornar pública a decisão. Neste caso, o anel de noivado já foi escolhido e feito para fazer sua primeira aparição pública no dia mais romântico do ano.

É uma decisão pessoal para os casais, seja ambos sairem para celebrar ou fazer a opção de uma noite aconchegante em casa. Casais com uma família jovem geralmente fazem a noite dos Namorados a ‘Date Night‘ e enviam seus queridos para uma noite de sono com os avós. Assim, o casal de pombinhos desfruta uma breve noite ininterrupta para si mesmos com uma refeição agradável, acompanhada de uma garrafa de vinbo e chocolates. Os casais que já têm filhos pequenos concordam que este é o melhor presente do Dia dos Namorados.

Italo Andrade é o CEO da Celebrate It. A empresa tem origens na Irlanda. Com mais de 10 anos de experiência, eles oferecem trajes de fantasia, acessórios de festa, presentes para diferentes ocasiões, como o Dia dos Namorados, batismo, aniversário e celebração do casamento para citar apenas alguns. www.celebrateit.ie.