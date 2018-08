Campanha é lançada para evitar animais presos em carros durante altas temperaturas

A campanha pet-friendly business da Ontário SPCA quer alertar para o problema

de animais presos em carros super aquecidos

Para ajudar a difundir a conscientização sobre os perigos de deixar animais de estimação desacompanhados em veículos e ajudar proprietários de animais de estimação, a Ontario SPCA está encorajando empresas de toda a província a participarem de sua campanha anual No Hot Pets juntando-se a uma lista de empresas que aceitam animais de estimação online.

As empresas que prometem seu apoio à campanha No Hot Pets receberão um sinal digital para imprimir e exibir em sua janela, permitindo que os donos de animais de estimação saibam que podem levar seus animais para dentro enquanto fazem compras ou fazem negócios.

“Sempre que possível, recomendamos que as pessoas deixem seus animais de estimação em casa, onde eles estão seguros e confortáveis”, diz Jennifer Bluhm, vice-inspetora-chefe da Ontario SPCA. “No entanto, sabemos que nem sempre é possível, principalmente para quem viaja com seus animais de estimação. Nosso diretório de negócios os ajuda a tomar decisões conscientes ao planejar suas paradas para ajudar a manter seus animais a salvo do calor ”.

A questão dos proprietários que deixam seus animais de estimação em veículos durante os meses quentes de verão é um problema permanente em todo o Ontário e coloca a segurança dos animais em risco. Carros estacionados podem atingir rapidamente temperaturas mortais, mesmo em dias relativamente suaves, com o carro estacionado à sombra e as janelas abertas. Os cães têm uma capacidade limitada de transpirar, portanto, mesmo um curto período de tempo em um ambiente quente pode ser fatal.

Agora em seu sexto ano, a No Hot Pets é uma parceria de campanha da Ontario SPCA com SPCAs e Humane Societies em todo o Canadá. Por meio de sua campanha No Hot Pets, a Ontario SPCA está buscando a ajuda do público para compartilhar essa importante mensagem e relatar animais de estimação deixados desacompanhados em veículos.

Para mais informações sobre a campanha No Hot Pets, e para adicionar uma empresa ao diretório online, visite Nohotpets.ca

Se você observar um animal sofrendo no calor, chame 310-SPCA (7722) ou a polícia local.

Ontario SPCA e Humane Society:

Protegendo animais desde 1873, Ontário A SPCA é a organização de bem-estar animal de Ontário. Uma instituição de caridade registrada composta por cerca de 50 comunidades.

Desde 1919, quando foi proclamada a primeira legislação de bem-estar animal do Ontário, a SPCA de Ontário, com a ajuda das suas Comunidades, foi encarregada de manter e aplicar a legislação relativa ao bem-estar dos animais. A Lei fornece aos agentes e inspetores da SPCA de Ontário poderes policiais para fazê-lo.

Ontário A SPCA fornece liderança em inovações no bem-estar animal, incluindo a introdução de serviços castrados / neutros de alto volume em Ontário e a abertura do Centro Provincial de Educação e Animais.