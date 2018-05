Conferência Brasileiros no Mundo acontece este mês com participação do Ministério das Relações Exteriores

Brasileiros no mundo e MRE reúnem-se para fomentar políticas públicas

voltadas aos brasileiros no exterior. O evento é aberto para participação à distância

Será realizada de 23 a 25 de maio, em Salvador, a 6ª Conferência Brasileiros no Mundo. A Conferência, organizada pela FUNAG e pelo Ministério de Relações Exteriores em parceria com o CRBE, Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, se insere no conjunto de esforços de apoio e empoderamento das comunidades brasileiras emigradas.

A conferência será composta de painéis temáticos, cujas apresentações serão feitas por representantes de diversos ministérios e órgãos do governo federal, tendo em vista as demandas constantes do Plano de Ação, visando o desenvolvimento de políticas públicas que beneficiem os estimados 3 milhões de brasileiros vivendo no exterior.

Está confirmada a participação de mais de 30 representantes das comunidades brasileiras residentes em países ao redor do globo, muitos viajando por conta própria. Os representantes levarão as principais demandas das suas comunidades, assim como compartilharão boas políticas e soluções encontradas para problemas comuns.

Os números da emigração brasileira são impressionantes: desde a década de 90, mais de 3 milhões de brasileiros saíram do país em buscade melhores oportunidades de vida. Nos Estados Unidos, onde encontra-se o maior número, vivem 1.410.000​, no Paraguai, 332.042, e do outro lado do mundo, no Japão, cerca de 196.000 brasileiros. Estes, junto, enviam cerca de 6.8 bilhões de reais por ano ao Brasil, mais que o orçamento da cidade de Salvador para 2017 e o orçamento de Educação da Cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o TSE, em 2014 havia 354.184 eleitores registrados no exterior, um número expressivo, maior que o número de eleitores de Roraima, por exemplo (com 299.558 títulos eleitorais).

Porém, os brasileiros no exterior não têm nenhum representante no congresso, mesmo tendo mais votantes do que o referido estado, que possui como representantes um senador e oito deputados federais, além de vinte e quatro deputados estaduais. A única fonte de interlocução dos brasileiros no exterior e o governo brasileiro é o CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior. Criado via decreto presidencial em 2010, o CRBE é um instrumento de diálogo entre o Ministério das Relações Exteriores — e, por extensão, do Governo brasileiro — e os brasileiros que vivem no exterior. Sua função, entre outras, é a de transmitir ao MRE as principais demandas e aspirações dos brasileiros que vivem em suas respectivas regiões geográficas, auxiliando na definição de políticas em seu favor.

Para permitir uma participação mais ampla, o evento será transmitido online por meio de acesso a link que será disponibilizado na página eletrônica da FUNAG: http://www.funag.gov.br . A participação à distância também poderá dar-se por meio de mensagens encaminhadas por email que será previamente divulgado. O email será administrado em tempo real e as mensagens recebidas serão apresentadas no plenário da conferência para registro e eventuais comentários dos participantes.