Barrados no baile. Músicos venezoelanos foram detidos pela imigração de Honduras

Integrantes do grupo Los Guaraguao

foram mantidos sem comida nem água

As autoridades de imigração de Honduras prenderam os quatro integrantes do grupo venezelano Los Guaraguao. Os músicos foram detidos no Aeroporto Ramon Ville Morales. em San Pedro Sula.

A equipe de imigração não deu informações porquê eles barraram a entrada dos músicos em Honduras quinta-feira, 16.

Carmen paz, prefeita de San Nicolás, em Santa Bárbara, declarou que o grupo teria uma apresentação na sua cidade e que não lhe explicaram o motivo pelo qual os músicos estão sendo mantidos em um quarto e não forneceram a eles comida e nem água. No aeroporto há um grupo como o Guaraguao com apresentações marcadas para acontecerem nas cidades de San Pedro Sula, San Nicolás, Las Vegas y Tegucigalpa para encerramento de campanha do candidato da Alianza Salvador Nasralla.

Dias atrás Otto J. Reich, ex-subsecretário de Estado para Assuntos do Hemisfério, afirmou que ingressariam em Honduras venezoelanos disfarçados de turistas para espionar as eleições gerais do país previstas para próximo domingo, 26 de novembro.