Associação de Engenheiros alerta comunidades sobre exercício da profissão sem licença; uma pessoa foi multada

Associação dos Engenheiros de Ontário alerta comunidades

após uma pessoa ser multada por trabalhar com certificado falso de licença

O Tribunal de Justiça da Ontario aplicou uma multa de $15.625 (incluindo uma sobretaxa de 25% de multa de $3,125) a um residente de Toronto após o mesmo tentar se passar por engenheiro profissional. Kevin Kirk Smith foi considerado culpado em quatro acusações de violar O Acordo dos Profissionais de Engenharia.

Smith usou os títulos de “engenheiro profissional” e “P.Eng.” no pedido de emprego e entrevista para um cargo de consultor sênior, um cargo que exigia credenciais como engenheiro profissional. Após ser contratado, Smith apresentou um certificado de licença falso e usou o título “P.Eng.” em correspondência interna e em relatórios emitidos para clientes.

O empregador contactou o Professional Engineers Ontario (PEO) e foi avisado de que Smith não era licenciado como engenheiro profissional.

Smith posteriormente usou os títulos de “engenheiro profissional” e “P.Eng.” no pedido de emprego e entrevista para um cargo com um certificado de titular de autorização PEO. Enquanto empregado, Smith exibiu um certificado de licença forjado em sua mesa e usou o título “P.Eng.” na correspondência por e-mail.

Smith foi acusado de violar a seção 41 (1) da Lei de engenheiros profissionais, que proíbe a emissão de um certificado de licença falso, e aplicou uma multa de $5 mil pela ofensa. Smith também recebeu três acusações de violar a seção 40 (2) (a) da Lei de Engenharia Profissional, que proíbe o uso dos títulos “engenheiro profissional” e “P.Eng.” e cobrou multas de $2.500 por cada ofensa.

Como verificar o licenciamento

Para verificar se um indivíduo é licenciado ou uma empresa possui um Certificado de Autorização (C de A), é necessário pesquisar os diretórios de profissionais (licenciados e titulares de C de A) no site www.peo.on.ca. Para denunciar indivíduos não licenciados e empresas não autorizadas, basta entrar em contato com a linha direta de execução da PEO pelo 416-840-1444 ou pelo 1-800-339-3716, ext. 1444, ou enviar email para enforcement@peo.on.ca.

Sobre engenheiros profissionais de Ontário

Sob a autoridade da Lei de Engenheiros Profissionais, a PEO administra mais de 85 mil titulares de licenças e certificados e regula a engenharia profissional em Ontário. A missão da PEO é regular e avançar a prática de engenharia para proteger o interesse público. Os engenheiros profissionais podem ser identificados pelo P.Eng. acompanhado de seus nomes. Os titulares de licenças limitadas podem ser identificados por LEL ou LET após a identificação de seus nomes.