Aquarelas com temática rica em cor e sabor de uma imigrante brasileira

A artista plástica expõe em TO telas que retratam comidas. Recém-chegada ao Canada, ela quer usar a paisagem gelada de TO como fonte de inspiração para os próximos trabalhos

Assim como todo imigrante, a brasileira de sangue também italiano, Ana Elisa Granziera, desembarcou no Canadá em busca de um país que oferecesse uma melhor qualidade de vida. Ela veio acompanhada do marido, Alex, dos filhos pequenos, Thomas e Laura, e do cachorro, Inhoque – que a artista plástica considera o mesmo como sendo o ‘filho’ mais velho.

Na bagagem, a artista plástica Ana Elisa Granziera, trouxe uma coletânea de aquarelas entitulada, Tiny Food Series, sendo que algumas das telas receberam o toque final da artista após a mesma chegar a Toronto.

Ana Elisa expõe nas telas peixes, bolo de aniversário, frutas, vegetais, café, leite e outros atrativos saborosos. Um rico cardápio de pinturas que é um prato cheio para os olhos.

“Pintar comida me dá alegria e quando eu olho para a obra pronta me lembra um momento da vida”, disse.

Ambiente de pintura

A Tiny Food Series é composta de 29 telas que foram pintadas entre os anos de 2016 e 2018. Segundo Ana Elisa, nove das peças foram vendidas quando ela ainda estava no Brasil. Vinte dos trabalhos estão em exposição em Toronto.

Tinta nanquin e o desenho a bico-de-pena têm sido algumas das ferramentas para as aquarelas de Ana Elisa.

As telas da série sobre comida são compostas de pequenos quadros (10x15cm) que – segundo a artista, o tamanho é uma garantia de mais espaço no ambiente de trabalho dela e uma maneira de a mesma concluir o processo de pintura mais rápido.

Formada em Comunicação Social, Ana Elisa é também ilustradora, cartunista e escritora. Ela deixou a agitação da cidade de São Paulo para morar em Aldeia da Serra, em Santana do Parnaíba, anos antes de vir para o Canadá.

A mudança de Sampa para morar em um condomínio fechado e suburbano, fora da agitação da maior cidade da América do Sul, foi uma busca de refúgio e silêncio que ela agora pode encontrar em abudância em algumas comunidades espalhadas pela cidade de Toronto.

“Eu gosto dos dias de inverno que não têm passarinho cantando, todos estão hibernando e você somente ouve o barulho do seu passo na neve”, afirmou.

Toronto, inverno e inspiração

Há pouco mais de um ano morando no Canadá, ela veio para o país após conquistar a residência permanente, Ana Elisa já tem planos para iniciar os primeiros trabalhos de pintura em Toronto.

Segundo a artista plástica, os futuros trabalhos serão inspirados na primeira impressão que ela teve do inverno.

A artista afirmou que terá olhos e mente voltados para o cenário frio de Toronto, focando nas cores e nas imagens refletidas no gelo.

“Quero entender os pintores norte-americanos por estar no ambiente em que eles estiveram”, disse.

A coletânea Tiny Food Series de Ana Elisa Granziera e outros trabalhos da artista plástica podem ser vistos no site: anaelisagranziera.com