Alegria. Essa é a palavra-chave para escrever esta homenagem

Não é fácil perder alguém que amamos. Pior ainda quando esse alguém se vai tão jovem, de uma maneira tão inesperada. Sonia era pura vida em si. Com o sorriso largo e brilho nos olhos, se dedicou à comunidade brasileira de Toronto por muitos anos, sempre buscando trazer alegria para pessoas que talvez nem conhecesse.

De Brasília para o mundo, Sonia nunca mediu esforços para ajudar a quem precisava. Mulher de muita coragem e atitude, chegou ao Canadá ainda jovem e nunca abriu mão de sua paixão: o jornalismo. Sonia era uma comunicadora nata! Além de contribuir para o Correio da Manhã, era a fundadora da revista Photo Faces Magazine e encabeçava os projetos e eventos da Hollywood Productions, tendo trazido para Toronto shows como os de Roberto Carlos e Zézé de Camargo e Luciano.

A personalidade cativante de Sonia fazia com que relações profissionais se tornassem amizades profundas, como no caso de Ângela Mesquita, que conheceu Sonia através de sua empresa, a Brasil Remittance.

“A conheço desde 2003. Sônia não era apenas uma cliente…. Ao longo destes anos se tornou uma grande amiga. Um ser humano lindo, de um enorme coração. Sempre disposta a ajudar em qualquer circunstância”, lembra a empresária. “Seu batom vermelho, sua alegria e gargalhadas ficarão para sempre em minha memória. Amiga, vá em paz! Você cumpriu lindamente sua missão aqui na terra”!

Além de Ângela, milhares de pessoas da comunidade prestaram suas homenagens para Sonia, através das redes sociais e outras publicações. O Consulado Geral do Brasil em Toronto emitiu uma nota de pesar oficial, lembrando a importância que Sonia teve na comunidade brasileira:

“O Consulado Geral do Brasil em Toronto externa seu pesar e apresenta condolências à família e amigos de Sonia Ribeiro. Sua larga atuação comunitária na comunicação social e na produção de eventos de grande porte, além da conexão que promoveu entre as comunidades brasileira e portuguesa, contribuíram em muito para o fortalecimento do nome do Brasil no Canadá. O trabalho prolífico de Sonia Ribeiro deixou marcas que não serão esquecidas, assim como sua amizade. Que sua alma possa descansar em paz”.

A garra, persistência e a dedicação integral de Sonia ao seu trabalho, causaram muita admiração entre as pessoas com quem convivia, como Tania Nuttall, proprietária do Brasil News.

“As vezes nós fazemos um trabalho porque precisamos, a Sonia fazia porque ela tinha paixão pelo jornalismo, pela revista, o jornal, a rádio. Você via na cara dela, no sorriso aberto que ela tinha, que era paixão e muito respeito pelos colaboradores e clientes.”, lembra Tania.

Responsável por unir as comunidades brasileiras e portuguesas em Toronto com sua carisma, Sonia criou uma extensão de sua própria família entre seus amigos canadenses.

O corpo de Sonia será cremado e suas cinzas serão enviadas ao Brasil, onde ela descansará em paz ao lado de sua família.

O Brasil News roga a todos que se lembrem disso: Alegria é o que era Sonia Ribeiro, e alegria é como vamos nos lembrar para sempre da nossa amiga tão querida por toda a comunidade de língua portuguesa de Toronto.

“Ela fincou a bandeira aqui, sabe? Vai deixar um buraco muito grande em nós. Ela representou muito bem o nosso Brasil, a nossa cultura”, se emociona Tania. “Hoje eu andei pela Dundas e não tem quem não comente a falta que ela irá fazer”.

Os amigos poderão prestar suas últimas homenagens em uma cerimônia realizada no Cardinal Funeral Home, em data a ser anunciada nos próximos dias. O grande amigo Eduardo Vieira, diretor do Correio da Manhã, está na frente da organização da despedida. Devido ao alto custo do funeral, os amigos pedem que ao invés de enviar flores, as pessoas que querem ajudar façam uma contribuição em dinheiro em qualquer um desses estabelecimentos: Brasil Remittance, Star Remittance, Caloura Bar e Grill ou Atlantis Restaurant.