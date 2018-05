Acordo assinado entre Brasil e Suíça busca evitar dupla tributação 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, foi assinada, em Brasília, a Convenção entre o Brasil e a Suíça para eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e prevenir a evasão e a elisão fiscais. Assinaram o instrumento, pelo lado brasileiro, o Secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid; e, pelo lado suíço, o embaixador da Suíça no Brasil, Andrea Semadeni. A Convenção será submetida à aprovação do Congresso Nacional.

Ao evitar a dupla tributação da renda em diversos setores da economia, a assessoria do Ministério das Relações Exteriores informou que o acordo garantirá maior segurança jurídica às relações econômicas e financeiras entre os dois países. O novo acordo também incorpora os padrões mínimos do Projeto sobre a Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros (Projeto BEPS) da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A Convenção tem por objetivo estimular os fluxos de investimentos recíprocos e fortalecer as relações comerciais bilaterais. De acordo com a assessoria do ministério, a assinatura reflete os esforços do Brasil para ampliar e modernizar a rede de acordos tributários à luz da crescente complexidade das atividades comerciais e da internacional

ização das empresas. Com estoque de investimentos no Brasil de aproximadamente US$ 22 bilhões, a Suíça ocupa hoje a sexta posição dentre os países que mais investem no Brasil. Os investimentos brasileiros na Suíça também vêm crescendo significativamente em anos recentes.