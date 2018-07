- Brasil News

Testemunhas de Jeová realizam congresso para

comunidade de língua portuguesa

Uma campanha se iniciou no dia 7 de Julho para convidar o público em geral para o congresso “Seja Corajoso”, das Testemunhas de Jeová. Todas as pessoas que falam a língua portuguesa estão convidadas para o evento. O evento é gratuita e será realizada de 27 a 29 de julho em Norval, ON.

O programa de três dias terá 54 apresentações que consistirão de palestras, encenações em áudio, entrevistas e vídeos. Adicionalmente, um filme produzido para o evento, com o tema, A história de Jonas – Uma lição de coragem e compaixão, será apresentado no domingo, o último dia evento.

As sessões da manhã e da tarde se iniciarão com vídeos musicais preparados especificamente para o congresso.

No mundo todo, os congressos se realizarão em 180 terras diferentes. A série de congressos “Seja Corajoso” se iniciou em 18 de Maio deste ano.

Congresso das Testemunhas de Jeová

Tema: “Seja Corajo so”

De 27 a 29 de julho de 2018

Horário: das 9h20 às 16h50

Local: Salão de Assembleia das Testemunhas de Jeová

A entrada é gratuita.

2594 Bovaird Dr W, Brampton, ON L7G 4S4

Para mais informações, visite os sites: https://www.jw.org/pt/ (português do Brasil) ou https://www.jw.org/jw-tpo/ (português de Portugal)