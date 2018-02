Imigração canadense torna mais rápido processo de reagrupamento familiar

Imigração canadense facilita o reagrupamento de cônjuges

Melhorias nos processos de sponsorship reduz atraso

e o tempo de processamento dos casos se torna mais curto

O primeiro passo foi dado em dezembro de 2016, quando o Ministério da Imigração, Refúgio e Cidadania do Canadá (IRCC) anunciou que reduziria em 80% o acúmulo de candidatos e encurtaria os prazos de processamento dos casos para 12 meses. Naquela mesma data também foram anunciadas melhorias no processo de solicitação de apadrinhamento de casais para tornar tudo mais eficiente e mais fácil de trabalhar.

Segundo o Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, Ahmed Hussen, “mais de 80% daqueles que aguardavam sponsorship do parceiro (a) em sete de dezembro de 2016, já receberam a decisão final dos processos. “Reduzimos o acúmulo do número dos pedidos de apadrinhamento dos cônjuges de 75 mil para 15 mil em 31 de dezembro de 2017”, disse ele. O ministro também afirmou em nota que em 31 de dezembro de 2017, foi cumprido o compromisso de processar 80% dos casos de imigração de cônjuges que foram recebidos em dezembro de 2016.

Após a introdução de um novo pacote de pedidos para imigração do cônjuge em dezembro de 2016, o IRCC continuou a responder às dúvidas dos interessados ​​para aprimorar ainda mais o processo de inscrição. A medida também ajudou a tornar tudo mais simples e fácil para os candidatos compreenderem e utilizarem o serviço. Como resultado, foi feita uma série de melhorias no pacote de aplicativos em junho de 2017. Mais atualizações foram implantadas no kit para melhorar a experiência dos interessados e garantir que se possa processar os casos o mais rápido possível.

“O governo do Canadá está comprometido com o reagrupamento familiar. Entendemos o quão importante é reunir os casais. Além do mais, isso contribuiu para tornar um país mais forte. Os canadenses que se casam com alguém do exterior não devem ter que aguardar anos para que imigrem ou ficarem inseguros quanto à possibilidade de ficarem juntos “, disse o ministro.

Para reunir as famílias, o IRCC planeja receber 66 mil cônjuges e dependentes em 2018, bem acima da média na última década de cerca de 47 mil.