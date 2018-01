Lula é condenado no caso do apartamento Triplex do Guarujá

Movimentos populares, sindicatos e setores da sociedade civil estão promovendo

protestos em todo o país e prometem continuar com as mobilizações.

Por três votos a zero, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sua convicção reafirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que ignorou os argumentos da defesa que apontaram para a nulidade do processo. A sessão, que começou às 8h30, terminou às 17h45. A defesa do ex-presidente argumentou que, entre outros elementos, a ausência de provas condenando Lula no caso do apartamento Triplex em Guarujá é clara no julgamento de primeira instância, o que tornaria nulo, porque “o teste de culpa não foi feito, e sim o teste de inocência”. Este foi um dos argumentos refutados pelo relator João Pedro Gebran Neto – o primeiro a votar – , que seguiu a tese de Dominio del Hecho, o que significa que, embora não haja evidência da acusação, Lula teria cometido crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro para o cargo de responsabilidade que exerceu como Presidente da República.

Os outros dois juízes, Leandro Paulsen e Víctor Luiz dos Santos Laus, seguiram o voto de Gebran Neto, que aumentou a sentença do ex-presidente de 9 anos e 6 meses a 12 anos e um mês em regime fechado.

Antes do final da sessão, quando o terceiro juiz falou, os manifestantes bloquearam ruas e avenidas na cidade de Porto Alegre, onde o julgamento estava ocorrendo. Eles questionaram o resultado. Além de construir barricadas, ativistas escreveram nas ruas: “É fraude”, “Onde estão as provas” e “Eleições sem Lula são fraude”.

Em São Paulo, também ocorreram protestos. As estradas Imigrantes, Dutra e Régis Bitencourt foram bloqueadas por militantes da Fearless People Front, com cartazes escritos “Para a democracia e contra a perseguição de Lula!”

Após a leitura do relator, o advogado de defesa, Cristiano Zanin, tomou a palavra para fazer perguntas sobre a votação. Em resposta, o juiz sublinhou que, se o advogado quisesse, ele poderia solicitar um apelo a uma declaração sobre a decisão, ou seja, um pedido de esclarecimento da decisão da própria TRF-4.

Como a votação final terminou três a zero, isto é, por unanimidade, não há possibilidade de solicitar outro recurso para reconsiderar a sentença.

Depois de completar todos os procedimentos no TRF-4, ainda há possibilidades de recurso especial para a Suprema Corte de Justiça (STJ) e um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF). Em ambos os casos, a defesa pode solicitar que o presidente Lula responda em liberdade e também solicitar que o Clean Record Act não seja aplicado, nos termos do artigo 26.

Como foi o julgamento

Mauricio Gerum, do Procurador Regional da República da 4ª Região, representante do Ministério Público Federal (MPF) de segunda instância, manteve sua posição em defesa da condenação. Gerum argumentou que a nomeação dos diretores da Petrobras é uma indicação de que Lula esteve envolvida em casos de corrupção no estado.

“A tentativa de tratar este julgamento como um julgamento político não é apenas ignorância da história, mas falta de respeito”, afirmou o promotor. “O que parecia ser a construção da governabilidade não era nada mais nem menos que um mecanismo de dilapidação do patrimônio público. No início, para dinheiro mesquinho, e depois para o enriquecimento pessoal “, disse ele.

No entanto, a defesa, a última a falar antes dos votos dos juízes, refutou a tese do procurador-geral. Cristiano Zanin, advogado de Lula, questionou a competência judicial do juiz Sergio Moro para julgar o ex-presidente, lembrando que Moro disse que não confirmou o uso do dinheiro da Petrobras no caso. “É uma ficção, uma competição que nunca deveria ter existido”, disse ele. A operação Lava Jato, a que Moro está envolvido, é responsável por uma série de investigações sobre crimes relacionados à Petrobras.

Outros desvios relativos ao processo de decisão em primeira instância foram mencionados durante o discurso de Zanin, como o pedido de apresentação de provas da defesa.

“O poder do Estado tem limites e não pode ser usado dessa maneira. O esclarecimento da defesa é claro: vários testes foram solicitados e não foram entregues. A defesa não teve a oportunidade de produzir os testes que foram solicitados “, disse ele. A defesa de Zanin concentrou-se principalmente em aspectos técnicos, argumentando que a sentença é baseada apenas e exclusivamente na versão de Leo Pinheiro, ex-presidente da empresa de construção da OEA.

O advogado disse que Pinheiro “também é um dos réus e não tem nenhuma obrigação legal à verdade. A evidência dos carros não indica um pacto de corrupção. As palavras de Leo Pinheiro não servem para condenar Lula ou qualquer pessoa “, disse ele.